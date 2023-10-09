Психолог Бронникова: приём с таймером поможет воздержаться от переедания

Клинический психолог МГУ, психотерапевт-практик, кандидат психологических наук Светлана Бронникова дала советы, которые помогут преодолеть приступы неконтролируемого, эмоционального переедания тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.

Прежде всего, людям в период пищевых ограничений важно научиться не заедать свои эмоции, а переключаться. Для этой цели подойдут рисование, прогулки, прослушивание музыки, поделилась специалист в беседе с сайтом kp.ru.

«Попробуйте поставить таймер на 10 минут и полностью сменить деятельность: например, выйти в другую комнату и, глядя в окно, посчитать все проезжающие мимо машины. Спустя 10 минут подумайте, действительно ли вы хотите решать проблему с помощью еды или можете воздержаться», — посоветовала Бронникова.

Если срыв всё же произошёл, следует не ругать себя, а, напротив, позаботиться о себе: сходить на прогулку, принять душ, поговорить с тем, кто поддержит, заключила психолог.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.