Врач Карась рассказала об эффективности лечения аллергии методом АСИТ у детей
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АСИТ — это способ лечения, направленный на постепенное снижение чувствительности к аллергену, в отличие от предсезонной фармакологической профилактики, которая позволяет пережить сезон цветения с меньшими проявлениями аллергических реакций, но не исключает повторение симптомов заболевания в каждом последующем сезоне, объяснила специалист в разговоре с РИАМО.
«Первая доза препарата вводится только на приёме аллерголога. Несмотря на то что метод максимально безопасный и хорошо изученный, это необходимо, чтобы свести риск непредвиденных реакций к минимуму», — отметила Карась.
АСИТ длится до пяти лет, в течение которых иммунную систему «учат» не реагировать на аллерген. Аллергия — коварное заболевание, и, если завершить терапию раньше, симптомы могут вновь начать проявляться, заключила врач.
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