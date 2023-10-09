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Врач Карась рассказала об эффективности лечения аллергии методом АСИТ у детей

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Врач аллерголог-иммунолог, замглавного врача по педиатрии в «СМ-Клиника» для детей Наталья Карась отметила эффективность аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) для лечения детей в возрасте от 3 до 6—7 лет, страдающих аллергией.
Врач Карась рассказала об эффективности лечения аллергии методом АСИТ у детей
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АСИТ — это способ лечения, направленный на постепенное снижение чувствительности к аллергену, в отличие от предсезонной фармакологической профилактики, которая позволяет пережить сезон цветения с меньшими проявлениями аллергических реакций, но не исключает повторение симптомов заболевания в каждом последующем сезоне, объяснила специалист в разговоре с РИАМО.

«Первая доза препарата вводится только на приёме аллерголога. Несмотря на то что метод максимально безопасный и хорошо изученный, это необходимо, чтобы свести риск непредвиденных реакций к минимуму», — отметила Карась.

АСИТ длится до пяти лет, в течение которых иммунную систему «учат» не реагировать на аллерген. Аллергия — коварное заболевание, и, если завершить терапию раньше, симптомы могут вновь начать проявляться, заключила врач.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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