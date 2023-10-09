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Разработчица из Москвы выиграла соревнования по скоростной разработке игр

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На Всероссийском фестивале разработчиков видеоигр «Игропром» в Москве завершились 72-часовые соревнования по скоростной разработке игр проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Разработчица из Москвы выиграла соревнования по скоростной разработке игр
  • © Всероссийский конкурс «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Главный приз получила жительница Москвы, студентка Университета Иннополис Анна Копейкина.

Копейкина в одиночку создала проект «СпасиДанные». Её команда RelisquGames выиграла в номинации «Лучшая игра» и получила главный приз — миллион просмотров на VK Play.

«У меня нет исключительных навыков в какой-то области, но, возможно, именно в этом моя сила. Мне удалось взять многое из разных сфер — из разработки, из гейм-дизайна — и сделать только мой проект. Мне нравится этот одиночный контроль над графикой и игровым процессом», — заявила Копейкина.

Среди победителей — москвичи Григорий Косов, студент РТУ МИРЭА, и Андрей Штанов, студент ВШЭ.

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