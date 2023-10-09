Ракова назвала четыре перспективных направления развития московской медицины

Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова перечислила стратегические направления для развития медицины в столице в перспективе ближайших пяти — семи лет.

В интервью сайту «Аргументы и Факты» она назвала четыре перспективных направления развития.

Первое — внедрение искусственного интеллекта для помощи врачам в прогнозировании заболеваний, постановке диагнозов и дальнейшем лечении, отметила Ракова.

В рамках второго направления планируется внедрить таргетное персонализированное лечение с использованием современных медицинских технологий и лекарств.

«Третье: мы хотим обеспечить пациентов индивидуальным сопровождением и проактивным наблюдением. И, наконец, четвёртое: в перспективе пяти — семи лет мы готовимся завершить создание полностью нового каркаса здравоохранения из крупных высокотехнологичных медицинских хабов с современной сберегающей инфраструктурой амбулаторного звена», — подытожила вице-мэр.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов уже в начале 2024 года.