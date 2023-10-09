Ракова назвала четыре перспективных направления развития московской медицины
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В интервью сайту «Аргументы и Факты» она назвала четыре перспективных направления развития.
Первое — внедрение искусственного интеллекта для помощи врачам в прогнозировании заболеваний, постановке диагнозов и дальнейшем лечении, отметила Ракова.
В рамках второго направления планируется внедрить таргетное персонализированное лечение с использованием современных медицинских технологий и лекарств.
«Третье: мы хотим обеспечить пациентов индивидуальным сопровождением и проактивным наблюдением. И, наконец, четвёртое: в перспективе пяти — семи лет мы готовимся завершить создание полностью нового каркаса здравоохранения из крупных высокотехнологичных медицинских хабов с современной сберегающей инфраструктурой амбулаторного звена», — подытожила вице-мэр.
Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов уже в начале 2024 года.