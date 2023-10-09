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Ракова рассказала о достижениях системы столичного здравоохранения

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Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала, какие изменения ждут столичную сферу здравоохранения и каких результатов удалось достичь за минувшее десятилетие.
Ракова рассказала о достижениях системы столичного здравоохранения
  • РИА Новости

«Мы достраиваем млн кв. м новых медицинских мощностей, почти столько же находятся в стадии ремонта», — подчеркнула она в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Ракова, в частности, сообщила, что 200 московских поликлиник уже реконструированы по новому стандарту. Второй этап программы затронет ещё 140 зданий. В ближайшие два-три года в столице будет создана новая амбулаторная среда.

Вице-мэр особо отметила, что, помимо лучшего оборудования, квалифицированных врачей и выстроенной логистики, изменился подход к организации работы, её алгоритм, форматы коммуникации между врачами и пациентами. По её словам, это коснулось и амбулаторного, и стационарного звена.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов уже в начале 2024 года.

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