Ракова рассказала о достижениях системы столичного здравоохранения

Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова рассказала, какие изменения ждут столичную сферу здравоохранения и каких результатов удалось достичь за минувшее десятилетие.

«Мы достраиваем млн кв. м новых медицинских мощностей, почти столько же находятся в стадии ремонта», — подчеркнула она в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Ракова, в частности, сообщила, что 200 московских поликлиник уже реконструированы по новому стандарту. Второй этап программы затронет ещё 140 зданий. В ближайшие два-три года в столице будет создана новая амбулаторная среда.

Вице-мэр особо отметила, что, помимо лучшего оборудования, квалифицированных врачей и выстроенной логистики, изменился подход к организации работы, её алгоритм, форматы коммуникации между врачами и пациентами. По её словам, это коснулось и амбулаторного, и стационарного звена.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов уже в начале 2024 года.