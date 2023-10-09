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Собянин: пассажиры МЦД начали совершать 270 тысяч поездок ежедневно

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Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) начали совершать 270 тыс. поездок в сутки, заявил мэр Сергей Собянин.
Собянин: пассажиры МЦД начали совершать 270 тысяч поездок ежедневно
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, такие показатели стали возможны благодаря строительству новых городских вокзалов, позволивших создавать сложные маршруты. Среди них — станции Марьина Роща, Тестовская и Кутузовская.

«Людям нравятся МЦД с их тактовым расписанием, удобной билетной системой и бесплатными пересадками на метро», — сказал Собянин.

По его словам, внутри Москвы в среднем ежедневно начали совершать 180 тыс. поездок по МЦД-1 и МЦД-2, а число поездок по МЦД-3 и МЦД-4 составило 40 тыс. и 50 тыс. соответственно.

Ранее НСН сообщала, что дизайн станции «Лебедянская» Бирюлёвской линии Московского метрополитена посвятят промышленности.

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