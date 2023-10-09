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Песков: говорить об отношениях России и ХАМАС можно по завершении горячей стадии

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Говорить об отношениях России и ХАМАС сейчас трудно, сначала ситуация в регионе должна выйти из горячей фазы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: говорить об отношениях России и ХАМАС можно по завершении горячей стадии
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«Слушайте, сначала там должно всё выйти из стадии горячей войны. Пока там идёт стадия горячей войны, сейчас трудно о чём-то говорить», — цитирует его РИА Новости.

Песков также заявил, что в графике президента России Владимира Путина к настоящему моменту контактов с руководством Израиля и Палестины нет.

Ранее представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что к настоящему моменту активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа.

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