Песков: говорить об отношениях России и ХАМАС можно по завершении горячей стадии
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«Слушайте, сначала там должно всё выйти из стадии горячей войны. Пока там идёт стадия горячей войны, сейчас трудно о чём-то говорить», — цитирует его РИА Новости.
Песков также заявил, что в графике президента России Владимира Путина к настоящему моменту контактов с руководством Израиля и Палестины нет.
Ранее представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что к настоящему моменту активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа.