Песков: говорить об отношениях России и ХАМАС можно по завершении горячей стадии

Говорить об отношениях России и ХАМАС сейчас трудно, сначала ситуация в регионе должна выйти из горячей фазы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Слушайте, сначала там должно всё выйти из стадии горячей войны. Пока там идёт стадия горячей войны, сейчас трудно о чём-то говорить», — цитирует его РИА Новости.

Песков также заявил, что в графике президента России Владимира Путина к настоящему моменту контактов с руководством Израиля и Палестины нет.

Ранее представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что к настоящему моменту активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа.