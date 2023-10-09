В ХМАО возбудили дело после госпитализации младенца с тяжёлой травмой головы
- Gettyimages.ru
Об этом пишет URA.RU.
Известно, что до госпитализации младенец находился со своей 22-летней матерью.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом в отношении малолетнего.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Первоуральске трёхлетний ребёнок упал в оставленную рабочими коммунальную траншею. Следователи проводят проверку.