В ХМАО возбудили дело после госпитализации младенца с тяжёлой травмой головы

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в одну из городских больниц поступил двухмесячный ребёнок с тяжёлой травмой головы.

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Об этом пишет URA.RU. Известно, что до госпитализации младенец находился со своей 22-летней матерью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом в отношении малолетнего. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее сообщалось, что в Первоуральске трёхлетний ребёнок упал в оставленную рабочими коммунальную траншею. Следователи проводят проверку.