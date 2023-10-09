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В Свердловской области наметился дефицит кадров в сфере автобизнеса и торговли

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В Свердловской области на одну вакансию приходится 2,5 резюме. При этом год назад на одну вакансию приходилось четыре резюме.
В Свердловской области наметился дефицит кадров в сфере автобизнеса и торговли
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

Самая острая нехватка кадров зафиксирована в таких сферах, как «Автомобильный бизнес», где на одну вакансию приходится всего 1,2 активных резюме, «Розничная торговля» (1,4 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (1,5), «Строительство, недвижимость» (1,7).

Дефицит кадров фиксируют также в производстве, медицине, продажах, транспортной сфере, туризме и сельском хозяйстве.

Ранее главный эксперт по рынку труда сервиса по поиску работы HeadHunter, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в интервью «Радио 1» рассказала, что за последний год количество вакансий в сфере обслуживания выросло на рынке на 80%.

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