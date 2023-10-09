В Свердловской области наметился дефицит кадров в сфере автобизнеса и торговли
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.
Самая острая нехватка кадров зафиксирована в таких сферах, как «Автомобильный бизнес», где на одну вакансию приходится всего 1,2 активных резюме, «Розничная торговля» (1,4 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (1,5), «Строительство, недвижимость» (1,7).
Дефицит кадров фиксируют также в производстве, медицине, продажах, транспортной сфере, туризме и сельском хозяйстве.
Ранее главный эксперт по рынку труда сервиса по поиску работы HeadHunter, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в интервью «Радио 1» рассказала, что за последний год количество вакансий в сфере обслуживания выросло на рынке на 80%.