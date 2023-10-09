В Свердловской области наметился дефицит кадров в сфере автобизнеса и торговли

В Свердловской области на одну вакансию приходится 2,5 резюме. При этом год назад на одну вакансию приходилось четыре резюме.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

Самая острая нехватка кадров зафиксирована в таких сферах, как «Автомобильный бизнес», где на одну вакансию приходится всего 1,2 активных резюме, «Розничная торговля» (1,4 резюме на вакансию), «Рабочий персонал» (1,5), «Строительство, недвижимость» (1,7).

Дефицит кадров фиксируют также в производстве, медицине, продажах, транспортной сфере, туризме и сельском хозяйстве.

Ранее главный эксперт по рынку труда сервиса по поиску работы HeadHunter, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в интервью «Радио 1» рассказала, что за последний год количество вакансий в сфере обслуживания выросло на рынке на 80%.