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Росгвардейцы задержали мужчину с психическим расстройством у школы в Иркутске

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Бойцы Росгвардии задержали мужчину вблизи здания школы №16 в Иркутске, который вёл себя неадекватно, а затем его передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.
Росгвардейцы задержали мужчину с психическим расстройством у школы в Иркутске
  • Gettyimages.ru

По представленным данным, всё произошло 7 октября, когда экипаж получил сигнал «тревога» во время патрулирования заданного маршрута. Охранник школы рассказал, что у входа находится мужчина, который пугает учеников и их родителей, тогда росгвардейцы прибыли на место вызова.

«Поняв, что мужчина пребывает в психически неуравновешенном состоянии, росгвардейцы задержали правонарушителя и приняли решение вызвать бригаду скорой помощи», — говорится в заявлении.

Сообщается, что мужчину успешно передали бригаде медицинских работников.

18 сентября пьяный мужчина ворвался на территорию школы в Нижнем Новгороде.

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