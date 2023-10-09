Росгвардейцы задержали мужчину с психическим расстройством у школы в Иркутске
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По представленным данным, всё произошло 7 октября, когда экипаж получил сигнал «тревога» во время патрулирования заданного маршрута. Охранник школы рассказал, что у входа находится мужчина, который пугает учеников и их родителей, тогда росгвардейцы прибыли на место вызова.
«Поняв, что мужчина пребывает в психически неуравновешенном состоянии, росгвардейцы задержали правонарушителя и приняли решение вызвать бригаду скорой помощи», — говорится в заявлении.
Сообщается, что мужчину успешно передали бригаде медицинских работников.
18 сентября пьяный мужчина ворвался на территорию школы в Нижнем Новгороде.