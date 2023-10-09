HR-консультант Нанаева посоветовала соискателям преодолевать неуверенность в себе
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После нескольких неудачных собеседований кандидаты склонны снижать свои зарплатные ожидания, рассказала она в интервью «Газете.Ru».
«Такой подход ставит кандидата в «ловушку скромности», из-за которой он начинает бояться, что не найдёт работу с такими же или более высокими условиями оплаты труда», — отметил HR-консультант.
Она посоветовала соискателям чаще ходить на собеседования и отрабатывать навык самопрезентации.
В то же время стало известно, что в Челябинской области в сентябре на одну активную вакансию приходилось 2,5 активных резюме. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.
Наиболее остро дефицит кадров ощущается в автобизнесе, где на одну вакансию приходится всего 1,2 резюме.
Ранее старший консультант кадровой компании UTEAM Ольга Сапожникова заявила, что опыт работы больше не является определяющим фактором при выборе кандидата.