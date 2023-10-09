Собянин рассказал о строительстве важных социальных объектов в САО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере столицы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«На территории РГАУ-МСХА им. Тимирязева построим учебно-выставочный комплекс из четырёх павильонов», — написал, в частности, мэр.

По его словам, также в составе ЖК «Бусиновский парк» в Западном Дегунине инвестор возведёт детский сад на 150 мест. А в районе Ховрино завершается строительство учебного корпуса для 8—11-х классов школы №1474, а также школы и детского сада на улице Фестивальной.

Кроме того, мэр рассказал об открытии учебного корпуса для младших классов с дошкольным отделением на улице Константина Симонова в районе Аэропорт.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову передавал, что в регионе в 2024 году направят ещё 15 млрд рублей на обновление поликлиник, больниц и фельдшерских пунктов.