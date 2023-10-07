В Херсонской области ведётся подготовка социальных объектов к зиме
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«Но даже в таких условиях идёт подготовка к зиме. Без тепла не должен остаться ни один социальный объект — их на три района 105. На сегодня к отопительному сезону подготовлено 85% зданий больниц, школ, детсадов и других общественных учреждений. Часть из них работает, другие нужно проверить и законсервировать на зиму», — рассказали в администрации.
Ситуация с многоквартирными домами сложнее, пока подготовлено чуть больше трети.
Работы осложняются «ежедневными варварскими ударами» по мирным кварталам, отметили там. Многие ЛЭП и подстанции после наводнения уже ремонтировались из-за этого десятки раз.
Энергетики и коммунальщики при этом продолжают свою работу в районах 15-километровой зоны. На сегодня из 74 котельных прошли профилактику и ремонт 55, а также 160 скважин воды из 183.
«Постараемся пройти зиму без серьёзных аварий», — добавили в администрации.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Россия будет восстанавливать Каховскую ГЭС.