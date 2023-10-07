Володин: ответом на действия США и ЕС должна быть консолидация вокруг Путина
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Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина с днём рождения.
«Неслучайно Вашингтон и Брюссель, желая развалить Россию, остановить её развитие, в первую очередь пытаются наносить удары по нашему президенту», — написал Володин в Telegram.
Он отметил, что ответом должна быть консолидация общества вокруг Путина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днём рождения.