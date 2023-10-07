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Володин: ответом на действия США и ЕС должна быть консолидация вокруг Путина

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Ответом на действия Соединённых Штатов и ЕС должна быть консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина.
Володин: ответом на действия США и ЕС должна быть консолидация вокруг Путина
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России

Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина с днём рождения.

«Неслучайно Вашингтон и Брюссель, желая развалить Россию, остановить её развитие, в первую очередь пытаются наносить удары по нашему президенту», — написал Володин в Telegram.

Он отметил, что ответом должна быть консолидация общества вокруг Путина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днём рождения.

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