Володин: ответом на действия США и ЕС должна быть консолидация вокруг Путина

Ответом на действия Соединённых Штатов и ЕС должна быть консолидация общества вокруг президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина с днём рождения.

«Неслучайно Вашингтон и Брюссель, желая развалить Россию, остановить её развитие, в первую очередь пытаются наносить удары по нашему президенту», — написал Володин в Telegram.

Он отметил, что ответом должна быть консолидация общества вокруг Путина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днём рождения.