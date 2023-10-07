По меньшей мере 18 авиарейсов задержаны и пять отменены в аэропортах Москвы

Пять авиарейсов отменены, ещё 18 задержаны в трёх московских аэропортах.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание», по состоянию на 05:40, во Внукове задержаны восемь рейсов и два отменены, в Домодедове — задержаны четыре рейса и два отменены. В Шереметьеве задержали шесть рейсов и ещё один отменили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении попытки атаки БПЛА в Истринском городском округе.

Также в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ рядом с побережьем Крыма.