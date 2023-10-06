В Ставропольском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве на 490 млн рублей

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении двух обвиняемых в мошенничестве. Причинённый ущерб оценивается в 490 млн рублей.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В течение двух лет кредитный потребительский кооператив работал по принципу финансовой пирамиды. Жертвами стали 617 человек.

Против двух сотрудников кооператива завели уголовное дело. Суд признал их виновными и назначил каждому 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала 2023 года зарегистрировали 35 преступлений со стороны представителей и организаторов финансовых пирамид.