В Подмосковье обеспечили жильём более 750 детей-сирот с начала года
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам Болатаевой, 483 человека получили квартиры, ещё 271 — жилищные сертификаты и выбрали жильё самостоятельно.
На данный момент годовой план выполнен на 86%.
Ранее сообщалось, что в Московской области запустили обучающий проект по работе с приёмными детьми, предназначенный для директоров школ, учителей, приёмных родителей.