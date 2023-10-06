В Подмосковье обеспечили жильём более 750 детей-сирот с начала года

В Московской области с начала 2023 года обеспечили жильём более 750 детей-сирот, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Болатаевой, 483 человека получили квартиры, ещё 271 — жилищные сертификаты и выбрали жильё самостоятельно.

На данный момент годовой план выполнен на 86%.

Ранее сообщалось, что в Московской области запустили обучающий проект по работе с приёмными детьми, предназначенный для директоров школ, учителей, приёмных родителей.