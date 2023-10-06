Узнать больше

В Подмосковье обеспечили жильём более 750 детей-сирот с начала года

Короткая ссылка
В Московской области с начала 2023 года обеспечили жильём более 750 детей-сирот, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В Подмосковье обеспечили жильём более 750 детей-сирот с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Болатаевой, 483 человека получили квартиры, ещё 271 — жилищные сертификаты и выбрали жильё самостоятельно.

На данный момент годовой план выполнен на 86%.

Ранее сообщалось, что в Московской области запустили обучающий проект по работе с приёмными детьми, предназначенный для директоров школ, учителей, приёмных родителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить