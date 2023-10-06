Маткапиталом в Подмосковье воспользовались более 120 тысяч семей

В Московской области более 120 тыс. семей начали использовать средства материнского капитала.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

«С начала действия программы выдано более 225 тыс. сертификатов, которые жители региона активно использовали на улучшение жилищных условий — более 71 тыс.», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

Также стало известно, что в Ставропольском крае родителям 244 тыс. детей выплачивают единое пособие, передаёт ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения СФР.

Рассчитывать на выплаты могут семьи, чей доход не превышает прожиточный минимум по краю.

Ранее сообщалось, что материальную поддержку в Ульяновской области получили более 58 тыс. семей с детьми.