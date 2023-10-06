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В Новосибирской области запустили первую очередь ТЛЦ «Сибирский»

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В Новосибирской области запустили первую очередь транспортно-логистического центра «Сибирский». В церемонии приняли участие первый зампред правительства России Андрей Белоусов, помощник президента России Игорь Левитин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Андрей Серышев и другие.
В Новосибирской области запустили первую очередь ТЛЦ «Сибирский»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Белоусов, выступая по видео-конференц-связи, заявил, что запуск ТЛЦ — один из важных этапов системной работы.

«Рассчитываем, что открытие этого нового терминала позволит существенно нарастить объёмы контейнерных перевозок в восточном направлении», — сказал он.

Со своей стороны, Левитин отметил важность использования новых транспортных технологий при реализации проекта.

До конца года терминал будет принимать около пяти контейнерных поездов с полувагонами ежесуточно, передаёт RuNews24. К 2025 году за сутки будет обрабатываться 15 составов.

Ранее сообщалось, что грузооборот Большого порта в Санкт-Петербурге вырос на 16,9% с начала 2023 года. За восемь месяцев обработано 31,1 млн т грузов.

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