Диетолог Дюжева заявила о важности полноценного питания для подростков

Гастроэнтеролог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева заявила, что для подростков важно полноценное питание.

«Подростки, страдающие ожирением, подвергаются повышенному риску развития сопутствующих заболеваний, таких как нарушение толерантности к глюкозе, сердечно-сосудистые заболевания во взрослом возрасте, неалкогольная жировая болезнь печени и другие», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, они также чаще страдают от низкой самооценки, тревоги, дискриминации со стороны сверстников.

Дюжева выразила мнение, что питание в подростковом возрасте должно быть полноценным и включать достаточное количество белка.

Кроме того, в меню необходимо добавить цельнозерновые крупы, овощи и фрукты.

«Но не стоит насильно кормить ребёнка только «правильными» продуктами, обязательно учитывайте его пожелания, ищите компромисс и, самое главное, подавайте личный пример», — добавила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.