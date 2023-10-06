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В Кургане перед судом предстанет сбивший насмерть мать с ребёнком водитель

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В городской суд Кургана направлено уголовное дело против 23-летнего водителя, который сбил насмерть мать с ребёнком на переходе.
В Кургане перед судом предстанет сбивший насмерть мать с ребёнком водитель
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Прокуратура города Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — рассказали в ведомстве.

ДТП произошло вечером 9 августа в микрорайоне Заозёрный. По версии следствия, обвиняемый совершил наезд на 31-летнюю женщину и её двухлетнего сына. Они скончались на месте.

Ранее сообщалось, что на трассе Курган — Звериноголовское произошло ДТП, в результате которого погибла семейная пара пенсионного возраста.

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