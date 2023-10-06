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Дизайнер Лебедев рассказал, что извинился перед Кадыровым

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Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что ездил в Грозный, где получил диплом финалиста за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план города, а также извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за все свои высказывания, которые его могли задеть.
Дизайнер Лебедев рассказал, что извинился перед Кадыровым
  • РИА Новости

Об этом Лебедев сообщил в своём Telegram-канале.

Он отметил, что для его студии второе место в конкурсе — это первый опыт лидерства в международном консорциуме. По словам Лебедева, над этим полгода трудились 50 человек, которые проделали огромную и важную работу. 

«Удалось пять минут с глазу на глаз пообщаться с Рамзаном Кадыровым. Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за всё, что могло его задеть в моих высказываниях», — заявил Лебедев.

Также он отметил, что всегда уважал Кадырова и часто его хвалил за принимаемые решения.

Лебедев добавил, что своим постом в Telegram подтверждает своё почтение главе Чечни.

В июле сообщалось, что украинский суд конфисковал у Артемия Лебедева квартиры в центре Киева.

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