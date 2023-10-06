Дизайнер Лебедев рассказал, что извинился перед Кадыровым
- РИА Новости
Об этом Лебедев сообщил в своём Telegram-канале.
Он отметил, что для его студии второе место в конкурсе — это первый опыт лидерства в международном консорциуме. По словам Лебедева, над этим полгода трудились 50 человек, которые проделали огромную и важную работу.
«Удалось пять минут с глазу на глаз пообщаться с Рамзаном Кадыровым. Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за всё, что могло его задеть в моих высказываниях», — заявил Лебедев.
Также он отметил, что всегда уважал Кадырова и часто его хвалил за принимаемые решения.
Лебедев добавил, что своим постом в Telegram подтверждает своё почтение главе Чечни.
В июле сообщалось, что украинский суд конфисковал у Артемия Лебедева квартиры в центре Киева.