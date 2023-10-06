Автоэксперт Славнов посоветовал проверить тормоза и аккумулятор машины перед зимой
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«Необходимо поставить зимние дворники со специальной защитной резинкой, которая препятствует налипанию снега. Залить незамерзайку в бак, потому что она может понадобиться, как только температура опустится до нуля», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, если в октябре будет ещё тёплая, сухая погода, то зимние шины будут быстрее изнашиваться, и в результате вождение зимой окажется менее безопасным.
Со своей стороны, автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что менять летние шины на зимние стоит тогда, когда установятся стабильные гололёд и заморозки.
«Задуматься о том, когда нужно «переобуваться», нужно ближе к ноябрю, в том случае, когда у нас будет среднесуточная температура +5 °С», — отметил он.
Ранее управляющий автосервисом «Форсаж» в Новом Уренгое Дмитрий Янковский рассказал об особенностях смены летних шин на зимние.