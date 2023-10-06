Автоэксперт Славнов посоветовал проверить тормоза и аккумулятор машины перед зимой

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов дал советы по подготовке машины к зимнему сезону. В частности, он рекомендовал проверить колёса, тормоза и аккумулятор.

«Необходимо поставить зимние дворники со специальной защитной резинкой, которая препятствует налипанию снега. Залить незамерзайку в бак, потому что она может понадобиться, как только температура опустится до нуля», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если в октябре будет ещё тёплая, сухая погода, то зимние шины будут быстрее изнашиваться, и в результате вождение зимой окажется менее безопасным.

Со своей стороны, автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что менять летние шины на зимние стоит тогда, когда установятся стабильные гололёд и заморозки.

«Задуматься о том, когда нужно «переобуваться», нужно ближе к ноябрю, в том случае, когда у нас будет среднесуточная температура +5 °С», — отметил он.

Ранее управляющий автосервисом «Форсаж» в Новом Уренгое Дмитрий Янковский рассказал об особенностях смены летних шин на зимние.