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Нейропсихолог Куратова: для детей с ограниченными возможностями важна поддержка окружающих

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Детский нейропсихолог из Нового Уренгоя (ЯНАО) Анна Куратова дала рекомендации родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. По её словам, первое правило — это принятие ребёнка.
Нейропсихолог Куратова: для детей с ограниченными возможностями важна поддержка окружающих
  • Gettyimages.ru

«От нас, взрослых, педагогов, родителей, зависит многое, именно мы должны быть для ребёнка помощником и наставником. Он такой, какой есть, и никогда нельзя сравнивать его с другими детьми. Просто ему требуется чуть больше помощи и заботы от взрослых», — сказала Куратова в беседе с URA.RU.

По её словам, нельзя относиться к особому ребёнку с пренебрежением.

Как отметила эксперт, если в семье царит взаимопонимание, забота друг о друге, то ребёнок будет счастлив.

«Именно так мы, взрослые, должны воспитывать, в особенности своим примером, чувство сострадания и толерантности в своих детях и тем самым помочь обществу принять особого ребёнка, помочь ему быть частью нашего мира», — заключила она.

Ранее педагог-психолог «Самолётум школы» Марина Завадская в беседе с газетой «Известия» рассказала, как распознать стресс у детей.

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