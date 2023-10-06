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Суд арестовал тюменского школьника, перевозившего тело отца в багажнике

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Тюменский районный суд арестовал тюменского школьника, который перевозил в багажнике автомобиля тело своего отца.
Суд арестовал тюменского школьника, перевозившего тело отца в багажнике
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«По решению суда обвиняемый будет находиться под стражей до 4 декабря 2023 года. По предварительным данным, причиной преступления стали личные неприязненные отношения в семье», — заявили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

Ранее сообщалось, что Тюменский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения в багажнике автомобиля Lada Granta трупа мужчины, который перевозили двое школьников в Тюмени 5 октября.

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