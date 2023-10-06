В России отметили рост продаж в сегментах накопительного и рискового страхования

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) рассказали, что в текущем году наблюдался повышенный спрос среди россиян на автокаско, а также на страхование жизни, грузов и предпринимательских рисков.

Основными причинами увеличения продаж стал рост реальных располагаемых доходов населения, а также постепенное восстановление фондового рынка, прокомментировали в пресс-службе ВСС «Газете.Ru».

Количество договоров по инвестиционному страхованию жизни снизилось, однако при этом в данном сегменте вырос средний чек.

Также специалисты отметили, что значительный рост количества выданных ипотечных и потребительских кредитов привёл к увеличению числа договоров по кредитному страхованию жизни, страхованию от несчастных случаев, страхованию финансовых рисков кредиторов и страхованию имущества граждан.

Кроме того, увеличение турпотока способствовало росту спроса на комплексные продукты страхования выезжающих за рубеж. Также выросли продажи в сегменте автокаско.

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