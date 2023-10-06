ГП России направила в суд дело о нападении на генконсульство во Львове

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на российское генконсульство во Львове в марте 2016 года. Речь идёт о расследовании в отношении Владимира Парасюка.

По версии следствия, 9 марта 2016 года он и другие неустановленные лица во время митинга напали на генконсульство, закидав здание «пиротехническими изделиями и другими предметами».

Парасюк незаконно проник на территорию дипмиссии, сорвал с флагштока государственный флаг России, бросил его на землю, растоптал и сжёг.

«В тот же день он, осознавая, что происходящие события транслируются СМИ и предаются общественной огласке на территории Украины и других государств, обратился с речью, в которой публично призывал к осуществлению террористической деятельности в отношении граждан России, оправдывая терроризм, признавая идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.

В июне 2017 года Следственный комитет возбудил дело против украинского депутата Парасюка за нападение на генконсульство России.