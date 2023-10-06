Узнать больше

ГП России направила в суд дело о нападении на генконсульство во Львове

Короткая ссылка
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на российское генконсульство во Львове в марте 2016 года. Речь идёт о расследовании в отношении Владимира Парасюка.
ГП России направила в суд дело о нападении на генконсульство во Львове
  • Gettyimages.ru

По версии следствия, 9 марта 2016 года он и другие неустановленные лица во время митинга напали на генконсульство, закидав здание «пиротехническими изделиями и другими предметами».

Парасюк незаконно проник на территорию дипмиссии, сорвал с флагштока государственный флаг России, бросил его на землю, растоптал и сжёг.

«В тот же день он, осознавая, что происходящие события транслируются СМИ и предаются общественной огласке на территории Украины и других государств, обратился с речью, в которой публично призывал к осуществлению террористической деятельности в отношении граждан России, оправдывая терроризм, признавая идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.

В июне 2017 года Следственный комитет возбудил дело против украинского депутата Парасюка за нападение на генконсульство России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить