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Врач Мартьянова: из-за переутомления и стресса может ухудшаться память

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Врач-невролог клинико-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ольга Мартьянова перечислила причины, вследствие которых у человека может снижаться память, концентрация внимания и иные когнитивные функции.
Врач Мартьянова: из-за переутомления и стресса может ухудшаться память
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Такое может происходить по естественным причинам и носить временный характер, объяснила она в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Память может ухудшаться на фоне информационной перегрузки, психоэмоционального стресса, вследствие переутомления, недосыпания или после перенесённого вирусного заболевания, отметила Мартьянова.

Подобные последствия может повлечь и приём определённых лекарственных препаратов. Например, таким эффектом обладает длительный приём антидепрессантов, транквилизаторов без контроля со стороны врача, сказала невролог.

По её словам, снижение мыслительных функций может наблюдаться и вследствие других причин: после хирургического вмешательства под общим наркозом, из-за неполноценного питания и различных диет, а также на фоне развития заболеваний головного мозга и нервной системы.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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