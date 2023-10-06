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В Магнитогорске проводят проверку по факту стрельбы по автобусу

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В Магнитогорске организовали проверку после того, как группа неизвестных открыла стрельбу по автобусу №16. В салоне находился только водитель.
В Магнитогорске проводят проверку по факту стрельбы по автобусу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.

«Проводится проверка, направленная на установление объективной картины произошедшего. Полицейскими установлено, что на момент происшествия автобус двигался по улице Калмыкова, направлялся на автозаправочную станцию. В салоне находился только водитель», — рассказали в полиции.

Водитель не пострадал.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга подросток выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета.

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