В Магнитогорске проводят проверку по факту стрельбы по автобусу

В Магнитогорске организовали проверку после того, как группа неизвестных открыла стрельбу по автобусу №16. В салоне находился только водитель.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.

«Проводится проверка, направленная на установление объективной картины произошедшего. Полицейскими установлено, что на момент происшествия автобус двигался по улице Калмыкова, направлялся на автозаправочную станцию. В салоне находился только водитель», — рассказали в полиции.

Водитель не пострадал.

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