В Магнитогорске проводят проверку по факту стрельбы по автобусу
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.
«Проводится проверка, направленная на установление объективной картины произошедшего. Полицейскими установлено, что на момент происшествия автобус двигался по улице Калмыкова, направлялся на автозаправочную станцию. В салоне находился только водитель», — рассказали в полиции.
Водитель не пострадал.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга подросток выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета.