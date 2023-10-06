Узнать больше

Автоэксперт Хайцеэр посоветовал москвичам не спешить с заменой шин

Короткая ссылка
Вице-президент Национального автомобильного союза России Ян Хайцеэр выразил мнение, что водителям из столичного региона пока рано менять резину, несмотря на то что синоптики спрогнозировали дождь со снегом в регионе в субботу, 7 октября.
Автоэксперт Хайцеэр посоветовал москвичам не спешить с заменой шин
  • Gettyimages.ru

Менять резину летнюю на зимнюю категорически рано, поделился он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, делать это следует, когда установится устойчивая минусовая температура по ночам.

Хайцеэр выразил мнение, что прогнозируемое ухудшение погодных условий будет носить недолгий характер, а затем в регионе вновь установится плюсовая температура.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что на выходных, 7—8 октября, в центральных областях европейской территории России ожидается ухудшение погоды. Будет на 3—5 градусов ниже нормы, что соответствует ноябрьским значениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить