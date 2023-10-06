Автоэксперт Хайцеэр посоветовал москвичам не спешить с заменой шин

Вице-президент Национального автомобильного союза России Ян Хайцеэр выразил мнение, что водителям из столичного региона пока рано менять резину, несмотря на то что синоптики спрогнозировали дождь со снегом в регионе в субботу, 7 октября.

Менять резину летнюю на зимнюю категорически рано, поделился он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, делать это следует, когда установится устойчивая минусовая температура по ночам.

Хайцеэр выразил мнение, что прогнозируемое ухудшение погодных условий будет носить недолгий характер, а затем в регионе вновь установится плюсовая температура.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что на выходных, 7—8 октября, в центральных областях европейской территории России ожидается ухудшение погоды. Будет на 3—5 градусов ниже нормы, что соответствует ноябрьским значениям.