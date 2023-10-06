В Москве освободили 127 арендаторов от оплаты обеспечительного платежа

В Москве освободили 127 предпринимателей от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды городских нежилых помещений, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает РИАМО.

«С марта 2022 года Москва начала освобождать добросовестных арендаторов от оплаты обеспечительного платежа при продлении договора. Такую поддержку получили уже порядка 127 предпринимателей, которые арендуют 279 объектов городской недвижимости общей площадью 45,9 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

По его словам, в результате предприниматели смогли сэкономить около 152 млн рублей.

Воспользоваться такой мерой поддержки могут арендаторы, которые добросовестно исполняли свои обязательства, передаёт НСН.

Ранее в Ульяновской области рассказали о поддержке предприятий в сентябре 2023 года.