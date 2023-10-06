Узнать больше

В Москве освободили 127 арендаторов от оплаты обеспечительного платежа

Короткая ссылка
В Москве освободили 127 предпринимателей от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды городских нежилых помещений, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве освободили 127 арендаторов от оплаты обеспечительного платежа
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО.

«С марта 2022 года Москва начала освобождать добросовестных арендаторов от оплаты обеспечительного платежа при продлении договора. Такую поддержку получили уже порядка 127 предпринимателей, которые арендуют 279 объектов городской недвижимости общей площадью 45,9 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

По его словам, в результате предприниматели смогли сэкономить около 152 млн рублей.

Воспользоваться такой мерой поддержки могут арендаторы, которые добросовестно исполняли свои обязательства, передаёт НСН.

Ранее в Ульяновской области рассказали о поддержке предприятий в сентябре 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить