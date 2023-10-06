Врач Шапсигова: боль в икроножных мышцах может быть симптомом атеросклероза

Заместитель главного врача по терапевтической помощи ГКБ №15 Оксана Шапсигова перечислила нетипичные симптомы, которые могут указывать на развитие сердечно-сосудистых патологий.

В некоторых случаях поводом обратиться к кардиологу может быть чувство дискомфорта в грудной клетке, сообщила она в интервью НТВ.

Врач перечислила и другие неочевидные сигналы проблем с сердцем, это дурнота, внезапная слабость, плохая переносимость нагрузок, одышка, а также боли в икроножных мышцах — то в одной, то в другой. Последнее может быть симптом атеросклероза сосудов, предупредила Шапсигова.

Кроме того, о сбое в работе сердечной мышцы говорят немотивированная потливость, учащённое сердцебиение, чувство паники и «страх смерти» в сочетании с дискомфортом в грудной клетке, добавила врач.

Ранее стоматолог и главный врач клиники «Мегастом» Алексей Лосев в беседе с телеканалом «360» рассказал, что заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце.