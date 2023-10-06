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Собянин: в Москве завершён этап благоустройства территории кластера «Ломоносов»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении первого этапа работ по благоустройству территории вблизи флагманского кластера «Ломоносов» ИНТЦ «Воробьёвы горы».
Собянин: в Москве завершён этап благоустройства территории кластера «Ломоносов»
  • РИА Новости

«Масштабный проект создания инновационного научно-технологического центра «Воробьёвы горы» постепенно приобретает реальные черты», — цитирует мэра телеканал «360» со ссылкой на  его личный блог.

Собянин рассказал, что на первом этапе благоустройства создали удобный проезд транспорта, сделали пешеходные зоны, которые связали между собой кластер, гимназию МГУ и станцию метро «Университет». Отремонтировано около 4,8 тыс. кв. м асфальта на тротуарах и 8,2 тыс. кв. м на проезжей части.

Ко второму этапу приступят в 2024-м. Работы проведут в Проектируемых проездах №1190 и №1194.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк.

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