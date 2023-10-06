СК обвинил трёх членов запрещённой украинской секты в незаконной работе в России

В СК Москвы заявили, что фигурантам уголовного дела о незаконной работе в России запрещённого Всеукраинского духовного центра «Возрождение»* предъявили обвинение.

«Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение, в ходе допроса они полностью признали вину», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что судом в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ещё одному — в виде заключения под стражу.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 284.1 УК России (осуществление деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России) в отношении адептов Всеукраинского духовного центра «Возрождение»*.

* Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и благотворительный фонд «Возрождение» — организации, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 18.11.2022.