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Собянин поздравил Детскую Морозовскую больницу со 120-летним юбилеем

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Детскую Морозовскую больницу со 120-летием.
Собянин поздравил Детскую Морозовскую больницу со 120-летним юбилеем
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Спасибо вам за труд, самоотдачу и за то, что бережёте здоровье наших детей — самое дорогое, что у нас есть. С юбилеем!» — написал Собянин в своём обращении.

В Морозовской больнице функционируют 48 отделений по 30 профилям. Всего в учреждении трудятся более трёх тысяч специалистов. Ежегодно они оказывают помощь более 80 тыс. детей.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов уже в начале 2024 года.

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