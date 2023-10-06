Собянин поздравил Детскую Морозовскую больницу со 120-летним юбилеем
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Спасибо вам за труд, самоотдачу и за то, что бережёте здоровье наших детей — самое дорогое, что у нас есть. С юбилеем!» — написал Собянин в своём обращении.
В Морозовской больнице функционируют 48 отделений по 30 профилям. Всего в учреждении трудятся более трёх тысяч специалистов. Ежегодно они оказывают помощь более 80 тыс. детей.
Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов уже в начале 2024 года.