Более 50% россиян назвали опыт работы необходимым условием для развития карьеры

Россияне назвали факторы успеха в работе и карьере. Так, более половины респондентов (55%) считают, что одним из ключевых факторов развития карьеры является опыт работы.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Помимо этого, для профессионального роста важны трудолюбие и усердие — так ответили 49% опрошенных, и уровень компетенции, считает 41% респондентов.

Кроме того, 38% сказали, что важно регулярно повышать квалификацию, а 35% отметили значимую роль личной мотивации.

Каждый третий (33%) респондент для карьерного продвижения отметил наличие полезных связей, ещё 32% — хорошие отношения с начальством.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на HeadHunter сообщал, что в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года зарегистрировали рост медианной зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.