На Сахалине спасатели МЧС России устраняют последствия непогоды

В МЧС России заявили, что сотрудники ведомства на Сахалине занимаются устранением последствий, вызванных циклоном.

«Из-за циклона в Южно-Сахалинске всего оказались подтоплены десять частных домов, также без электричества остались: шесть многоквартирных домов, 584 частных дома. Силами МЧС России откачано уже более 100 куб. м воды из подвальных помещений социальных учреждений Южно-Сахалинска», — говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что в настоящее время от воды уже освободились четыре из десяти подтопленных частных домовладений. Коммунальные службы восстанавливают электроснабжение.

Ранее сообщалось, что пришедший на юг Сахалина очередной тайфун привёл к подтоплению нескольких домов и обесточиванию частного сектора в Южно-Сахалинске.