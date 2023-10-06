Юрист Данилов: страховщики вернут 100 тысяч рублей, украденных мошенниками

Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов заявил в беседе с агентством «Прайм», что выплата в 100 тыс. рублей положена тем, кто утратил эту сумму из-за мошенников.

«Новые требования ЦБ направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается об установлении минимума возмещения, на которое может претендовать клиент.

Так, по данным агентства, если сумма, которую мошенники украли с карты, меньше или равна 100 тыс. рублей, то страховая выплата полностью возместит ущерб.

Если украдена большая сумма, то размер страховой выплаты будет не меньше 100 тыс. рублей.

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