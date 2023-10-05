Путин: я плотник четвёртого разряда, знаю, как окна строить
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
«Я плотник IV разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь», — сказал Путин модератору.
На вопрос, умеет ли он расширять окна, президент отметил, что если потребуется, то и это сделает.
Он отметил, что если это соответствует национальным интересам, то будет проведена такая работа.
Также Путин заявил, что в России готовы к диалогу с Японией, если будет такая инициатива с той стороны, которая эти двери закрыла.