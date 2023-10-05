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Путин: я плотник четвёртого разряда, знаю, как окна строить

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Российский президент Владимир Путин в ответ на предложение модератора клуба «Валдай» о том, что России и Японии стоит держать открытым «окно» для диалога, отметил, что он плотник IV разряда и знает, как окна строить.
Путин: я плотник четвёртого разряда, знаю, как окна строить
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Я плотник IV разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь», — сказал Путин модератору.

На вопрос, умеет ли он расширять окна, президент отметил, что если потребуется, то и это сделает.

Он отметил, что если это соответствует национальным интересам, то будет проведена такая работа.

Также Путин заявил, что в России готовы к диалогу с Японией, если будет такая инициатива с той стороны, которая эти двери закрыла.

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