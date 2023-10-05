Узнать больше

Путин заявил об отсутствии необходимости менять положения ядерной доктрины

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости менять положения ядерной доктрины.

По его словам, в настоящий момент существуют только две причины применения ядерного оружия Россией: ядерный удар по российской территории и неядерная военная угроза прекращения существования России.

«Нужно ли нам это менять. А зачем? Не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой... сегодня что-то угрожало российской государственности, существованию российского государства», — отметил он.

23 июня посол России в США Анатолий Антонов назвал спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой ядерного оружия на Украине абсурдом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить