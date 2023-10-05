Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости менять положения ядерной доктрины.

По его словам, в настоящий момент существуют только две причины применения ядерного оружия Россией: ядерный удар по российской территории и неядерная военная угроза прекращения существования России.

«Нужно ли нам это менять. А зачем? Не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой... сегодня что-то угрожало российской государственности, существованию российского государства», — отметил он.

23 июня посол России в США Анатолий Антонов назвал спекуляции американских сенаторов о возможности применения Москвой ядерного оружия на Украине абсурдом.