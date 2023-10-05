Доля бронирований авиабилетов в Южную Корею в сентябре выросла в 2,5 раза за год
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс».
«Средний чек бронирований авиабилетов в этом сентябре составил 68 500 рублей туда-обратно. За последние 30 дней самостоятельные туристы бронировали туда авиабилеты почти так же часто, как и в Египет», — отмечается в сообщении.
В апреле 2022 года вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Южной Кореей.
Ранее газета «Известия» сообщала, что российские туристы стали чаще ездить в Ингушетию и Орловскую область.