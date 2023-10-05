Доля бронирований авиабилетов в Южную Корею в сентябре выросла в 2,5 раза за год

Доля бронирований авиабилетов из России в Южную Корею в сентябре 2023 года выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс».

«Средний чек бронирований авиабилетов в этом сентябре составил 68 500 рублей туда-обратно. За последние 30 дней самостоятельные туристы бронировали туда авиабилеты почти так же часто, как и в Египет», — отмечается в сообщении.

В апреле 2022 года вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Южной Кореей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что российские туристы стали чаще ездить в Ингушетию и Орловскую область.