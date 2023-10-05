В Коми произошёл разлив нефтесодержащей жидкости

Нефтесодержащая жидкость разлилась из-за неполадок на нефтесборном коллекторе под Усинском.

Об этом сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич.

«Разлив под Усинском. Отказ произошёл на нефтесборном коллекторе в 30 м от куста скважин 6202, за кустовой площадкой 4599 (район головных сооружений)», — написала она в Telegram.

Загрязнение локализовано.

Она уточнила, что площадь загрязнения составляет 0,89 га.

В июле в Иркутской области на реке Лене произошёл разлив дизельного топлива.