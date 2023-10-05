Развожаев: военные используют средства аэрозольной маскировки в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей, что военные используют табельные средства аэрозольной маскировки в районе Инкерманского моста.

«Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки», — написал он в Telegram.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.