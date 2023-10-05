Пермская школа выплатит 300 тысяч рублей упавшему на пол ученику

Пермская школа должна выплатить 300 тыс. рублей ученику, который получил травму позвоночника в результате падения на пол.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Свердловского районного суда.

«Суд решил взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда с муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа инженерной мысли им. П.А. Соловьёва» города Перми в размере 300 тыс. рублей», — отмечается в решении.

Из документа следует, что одноклассник поднял мальчика и случайно уронил. Пострадавший травмировал позвоночник.

Ранее Свердловский областной суд обязал первоуральский парк развлечений «Улей-парк» выплатить компенсацию в размере 500 тыс. рублей семье мальчика, который летом 2022 года получил компрессионный перелом позвоночника во время прыжков на батуте.