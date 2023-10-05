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Аксёнов назвал труд учителя высоким призванием

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил учителей и педагогических работников с профессиональным праздником. По его словам, труд учителя — это высокое призвание, где важны не только знания и профессионализм, но и вдохновение, интуиция, чуткость и любовь.
Аксёнов назвал труд учителя высоким призванием
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

Как отметил глава региона, в республике действуют различные меры поддержки, обновляется инфраструктура образования.

«Благодарю наших учителей за самоотверженный труд, желаю всем мира, здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго», — добавил он.

Также стало известно, что в Оренбургской области знаком отличия «Педагог Оренбуржья» наградили лучших учителей. На церемонию пригласили 91 преподавателя, передаёт RIA56. Премию правительства России получили 20 педагогов.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.

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