Губернатор Оренбуржья Паслер поблагодарил учителей за труд
- РИА Новости
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Об этом сообщает RIA56.
«Самосовершенствование, целеустремлённость, любовь к детям и преданность профессии позволяют нашим педагогам неустанно двигаться вперёд, покоряя новые вершины», — сказал Паслер.
Он поблагодарил учителей за их кропотливый труд и пожелал новых профессиональных побед.
Со своей стороны, зампред правительства Удмуртии Татьяна Чуракова рассказала, что в республике работают около 31 тыс. педагогических работников, из которых 16 тыс. работают в школах, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Важно ежегодно отмечать наших педагогов, наставников, лучших учителей. Каждый учитель является лучшим. Он каждый день проходит экзамен, выходя перед своими учениками на урок и готовясь к нему», — отметила Чуракова.
Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.