Губернатор Оренбуржья Паслер поблагодарил учителей за труд

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил педагогов с Днём учителя. По его словам, эта профессия никогда не была простой.

Об этом сообщает RIA56.

«Самосовершенствование, целеустремлённость, любовь к детям и преданность профессии позволяют нашим педагогам неустанно двигаться вперёд, покоряя новые вершины», — сказал Паслер.

Он поблагодарил учителей за их кропотливый труд и пожелал новых профессиональных побед.

Со своей стороны, зампред правительства Удмуртии Татьяна Чуракова рассказала, что в республике работают около 31 тыс. педагогических работников, из которых 16 тыс. работают в школах, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Важно ежегодно отмечать наших педагогов, наставников, лучших учителей. Каждый учитель является лучшим. Он каждый день проходит экзамен, выходя перед своими учениками на урок и готовясь к нему», — отметила Чуракова.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.