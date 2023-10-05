Губернатор Тверской области Руденя заявил, что труд педагога востребован для развития страны
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
«Именно учителя во многом формируют мировоззрение подрастающего поколения, помогают детям получить знания, раскрыть таланты и способности, определиться с профессией. Воспитывают молодёжь на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях, в традициях патриотизма, уважения к нашей истории, беззаветного служения Родине», — заявил Руденя.
Со своей стороны, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поделилась воспоминаниями о своей первой учительнице, передаёт URA.RU.
«Моя первая учительница уже, к сожалению умерла. Я её хорошо запомнила, и мне кажется, что она меня тоже. Я, будучи отличницей, получила двойку за итоговый диктант по русскому языку во втором классе», — сказала Комарова.
Как отметила губернатор, она очень хорошо помнит эту оценку.
Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.