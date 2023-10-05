Узнать больше

Губернатор Тверской области Руденя заявил, что труд педагога востребован для развития страны

Короткая ссылка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил учителей региона с профессиональным праздником. По его словам, труд педагога в высшей степени значим и востребован для развития страны.
Губернатор Тверской области Руденя заявил, что труд педагога востребован для развития страны
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Именно учителя во многом формируют мировоззрение подрастающего поколения, помогают детям получить знания, раскрыть таланты и способности, определиться с профессией. Воспитывают молодёжь на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях, в традициях патриотизма, уважения к нашей истории, беззаветного служения Родине», — заявил Руденя.

Со своей стороны, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поделилась воспоминаниями о своей первой учительнице, передаёт URA.RU.

«Моя первая учительница уже, к сожалению умерла. Я её хорошо запомнила, и мне кажется, что она меня тоже. Я, будучи отличницей, получила двойку за итоговый диктант по русскому языку во втором классе», — сказала Комарова.

Как отметила губернатор, она очень хорошо помнит эту оценку.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить