Пленарная сессия форума «Валдай» с участием Путина началась в Сочи
Пленарная сессия юбилейного XX форума «Валдай» с участием президента России Владимира Путина началась в Сочи.
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Форум проходит на Красной Поляне в Сочи.
Отмечается, что в мероприятии принимают участие 140 экспертов из 42 стран.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что речь Путина на форуме «Валдай» будет содержательной и важной.
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