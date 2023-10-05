Пленарная сессия форума «Валдай» с участием Путина началась в Сочи

Пленарная сессия юбилейного XX форума «Валдай» с участием президента России Владимира Путина началась в Сочи.

Форум проходит на Красной Поляне в Сочи.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие 140 экспертов из 42 стран.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что речь Путина на форуме «Валдай» будет содержательной и важной.