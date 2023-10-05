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В Удмуртии вручили награды лучшим учителям

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В Удмуртии прошла церемония награждения лучших учителей республики. Педагоги получили дипломы и денежные премии за достижения в образовательной деятельности и победу в профессиональном конкурсе.
В Удмуртии вручили награды лучшим учителям

Об этом сообщает udm-info.ru.

Как заявила министр образования и науки региона Светлана Болотникова, лауреатами федерального уровня в Год педагога и наставника стали 15 человек.

«Любой конкурс — это очень серьёзный этап в жизни учителя, это шаг вперёд», — сказала Болотникова.

Также стало известно, что в Якутии выдали премии 36 лучшим педагогам-наставникам, передаёт RuNews24 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

При оценке кандидатов учитывались их достижения в наставнической деятельности, наличие авторских методик и другие факторы.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.

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