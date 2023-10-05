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Психотерапевт Кумов: выбирать время для отпуска нужно по личным предпочтениям

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника Академика Ройтберга) Михаил Кумов рассказал, что у всех людей разное отношение к отпуску и разные предпочтения, поэтому нет особой разницы, в какой день недели или в каком месяце отправляться на отдых.

«Кто-то любит уйти в отпуск на пике, переделав все дела, даже накопившиеся, и вечером уехать в аэропорт. Кому-то нужно не спеша закончить дела», — сказал он в беседе с РИАМО.

По его словам, то же самое касается и включения в работу после отпуска.

Действовать нужно в соответствии со своими предпочтениями и возможностями, считает специалист.

Ранее психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова рассказала, как преодолеть упадок сил и негативные эмоции после отпуска.

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