Психотерапевт Кумов: выбирать время для отпуска нужно по личным предпочтениям
«Кто-то любит уйти в отпуск на пике, переделав все дела, даже накопившиеся, и вечером уехать в аэропорт. Кому-то нужно не спеша закончить дела», — сказал он в беседе с РИАМО.
По его словам, то же самое касается и включения в работу после отпуска.
Действовать нужно в соответствии со своими предпочтениями и возможностями, считает специалист.
Ранее психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова рассказала, как преодолеть упадок сил и негативные эмоции после отпуска.